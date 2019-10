Stefano De Martino dice ‘no’ alla sua ex: la proposta e la reazione immediata; ecco cosa è successo all’ex ballerino di Amici.

Da ballerino a conduttore. Stefano De Martino è ormai diventato un importante volto Rai: il bel napoletano potrebbe presto essere al timone di un programma seguitissimo. Ma, nel frattempo, Stefano si gode il successo di Stasera tutto è possibile, il divertentissimo show di Rai Due del quale è conduttore. Il programma ospita ogni settimana un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo, che devono affrontare una serie di prove esilaranti durante le quali devono ballare, cantare, imitare e recitare all’interno della famosa stanza inclinata! Ma proprio a proposito del programma, il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione che non è passata inosservata. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, De Martino si sarebbe opposto all’ospitata di una sua ex fiamma nel programma di Rai Due. Scopriamo qualcosa di più!

Stefano De Martino dice ‘no’ alla sua ex a Stasera tutto è possibile

“Stefano De Martino ha preferito evitare incroci pericolosi”, è quanto si legge sull’ultimo numero del settimanale Chi. Secondo il magazine, Stefano avrebbe detto no alla partecipazione di una sua ex al programma Stasera tutto è possibile. Il nome della misteriosa ex non è noto, ma si tratterebbe di un flirt avvenuto quando il ballerino era single e quindi lontano da Belen Rodriguez. Ma, a quanto pare, Stefano ha preferito evitare alcun tipo di incontro con la sua ex fiamma, che secondo Chi sarebbe una showgirl. Di chi potrebbe trattarsi? Tra i flirt associati a Stefano De Martino durante la sua pausa con Belen, il più ‘chiacchierato’ è stato quello con la napoletana Gilda Ambrosio, che però è una modella e influencer. Chi è quindi la misteriosa donna ‘rifiutata’ da De Martino? Non ci resta che attendere nuovi dettagli!