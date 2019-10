Quanto guadagnano i giudici di X Factor 2019?

Questa sera assistiamo ad una nuova puntata dei Live di X Factor 2019. I giudici della tredicesima edizione del talent canoro di Sky sono Mara Maionchi, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel Romano. Dopo aver seguito tutte le audizioni, i bootcamp e poi gli home visit, i 4 hanno creato la loro squadra. Malika con gli under uomini, Mara con gli over, Samuel con i gruppi e Sfera Ebbasta con le under donna. Per più di un mese di dirette i giudici di XFactor 2019 saranno impegnati nel programma, ma non solo. Tutti e 4 infatti hanno anche preso parte alle audizioni e quindi per diverse giornate durante l’estate erano occupati ad ascoltare nuovi talenti. Quanto hanno guadagnato? Qual è il cachet per i giudici di XF13? Una domanda curiosa che però è ovviamente difficile da scoprire.

Quanto guadagnano a X Factor?

Le bocche degli operatori di Sky sono cucite e al contrario di X Factor UK in cui i cachet de giudici sono resi pubblici, in Italia tutto è avvolto dal mistero. L’impegno richiesto ai giudici è tanto, sicuramente, ma quanto prendono? Facendo delle stime, come riporta Money.it, potremmo ricordarci che a Simona Ventura avevano proposto un cachet da 200mila euro per entrare nella giuria di X Factor. Pare poi che per ogni Live i giudici guadagnino circa 5mila euro. Senza contare il cachet per le audizioni.

Il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, nel 2014 aveva pubblicato una sorta di classifica con i giudici più pagati di Sky e fra loro vediamo al primo posto Morgan, seguito a ruota da Fedez che ovviamente negli anni ha superato il collega. Insomma. Anche se non sappiamo con precisione quanto guadagnano i giudici di X Factor 2019 sappiamo che sicuramente non è una cifra da poco, anzi. Tuttavia va detto che il loro impegno è molto elevato per tutta la durata del talent. Forse sono più guadagnati questi di quelli per un’ospitata classica non vi pare?