Fabio Fazio pronto a tornare con ‘Anima Mia’: interviene Carlo Freccero, parole che spiazzano

Fabio Fazio sarebbe pronto a tornare con il programma ‘Anima Mia’ del 1997: interviene il direttore di Rai Due Carlo Freccero, le sue parole spiazzano tutti.

Fabio Fazio è uno dei conduttori di punta della Rai. Il suo Che Tempo Che Fa è seguitissimo dal pubblico, nonostante da quest’anno sia passato su Rai Due. Il ‘trasferimento’ sembra non aver scalfito più di tanto il conduttore, che secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Italia Oggi, starebbe lavorando a un secondo programma, sempre per Rai Due. Si tratta di ‘Anima Mia’, show dedicato alla musica che lui stesso ha condotto nel lontano 1997 insieme a Claudio Baglioni. Stando alle parole di Italia Oggi, anche Carlo Freccero sarebbe stato d’accordo con questa iniziativa. Ora però il direttore di Rai Due è intervenuto sull’argomento, rilasciando delle dichiarazioni che hanno spiazzato tutti: ecco le sue parole.

Fabio Fazio torna con ‘Anima Mia’? Le parole di Carlo Freccero spiazzano tutti

Fabio Fazio, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a tornare su Rai Due con ‘Anima Mia’, il programma che ha condotto nel 1997 con Claudio Baglioni, dedicato ai grandi miti e alle mode musicali di determinati periodi storici. Le voci che girano in questi giorni lo vorrebbero al lavoro per un ‘remake’, ovviamente con dei cambiamenti. A quanto pare, però, le cose non stanno così. Carlo Freccero, direttore di Rai Due, ha infatti negato questa possibilità, dicendo che non c’è alcun progetto relativo al ritorno di ‘Anima Mia’. Non c’è niente che bolle in pentola, dunque, nel futuro di Fabio Fazio, che per ora continuerà a condurre Che Tempo Che Fa, in questa nuova versione divisa in due blocchi, uno precedente e l’altro successivo al Tg2 della domenica sera. Il direttore, come riportato dal sito di Libero Quotidiano, si è detto soddisfatto del lavoro di Fazio, che ‘sta facendo tutto quello che ciò che era stato previsto in termini di share‘.