Brownie e’ veramente cucciolo: vuole giocare tutto il giorno, mangiare e dormire appiccicato a noi. Da piccola ho avuto due cani grandi, due pastori tedeschi, Alex e Flash, che vivevano nella mia casa di Casalpalocco… li’ avevo un giardino, mi venivano a prendere a scuola a piedi con mia madre, correvamo in pineta e stavo con loro la maggior parte del mio tempo…ma avevano la loro cuccia fuori quindi la notte non dormivamo insieme. Quando se ne sono andati ho sofferto talmente tanto che mi ero imposta di non rivivere quei momenti mai piu’. Ma Tommy e Mia me lo hanno chiesto tutti gli anni della loro vita perche’ hanno un amore per gli animali che non riesco neanche a spiegare…si sono sempre rotolati a terra con qualsiasi cane incontrassero per strada! Alla fine ho ceduto e Brownie e’ arrivato nella nostra casa. Non puo’ ancora uscire perche’ deve fare gli ultimi vaccini: fa pipi’ e popo’ ( nonostante le traversine e i miei NO che evidentemente non lo spaventano minimamente), mi sveglia ogni notte alle 3, alle 5 e alle 6.30 perche’ vuole giocare o ha fame. Brownie e’ un uragano chiuso in un corpicino da peluche e ha cambiato un po’ tutti i nostri ritmi. Ma Brownie ha portato cosi’ tanta gioia nella nostra vita che il nostro cuore scoppia d’amore❤️❤️❤️🐶 Grazie @morganacarpentieri , quel giorno passato a casa tua mi sembrava di vivere ne “la carica dei 101” e dopo due minuti insieme a tutti i tuoi meravigliosi cani, io avevo gia’ deciso❤️ Pic by Mia