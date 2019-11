Taylor Mega ha pubblicato delle stories in slip: il lato B dell’influencer è da urlo, ma quando tira fuori la lingua, Instagram diventa davvero ‘di fuoco’.

Taylor Mega è un personaggio amatissimo e allo stesso tempo molto discusso. Sempre molto aperta e disinibita, Taylor infiamma quotidianamente Instagram con foto e video che mettono in mostra le sue forme mozzafiato e il suo fisico perfetto. Ma non è tutto. Taylor è anche una persona senza peli sulla lingua, che si racconta ai fan senza filtri, anche quando deve parlare di argomenti delicati come il disturbo alimentare di cui soffre. In questi giorni Taylor ha festeggiato il suo compleanno a Napoli con un Mega Pink Party, a cui ha invitato i suoi fan, che sono arrivati per lei da tutta Italia. Tornata a casa, l’influencer ha pubblicato delle storie con addosso dei mini slip, che diventano ancora più irresistibili quando lei tira fuori la lingua: ecco il video in questione.

Taylor Mega in slip: quando tira fuori la lingua infiamma Instagram

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer è reduce da un Mega Party a Napoli, in occasione del suo compleanno, al quale hanno partecipato i suoi followers provenienti da tutta Italia. L’evento è stato un grande successo e subito dopo Taylor è andata a trascorrere il resto del week end in Friuli, dalla sua famiglia. Dopo aver fatto un video in cui ringraziava i fan per la partecipazione alla sua festa, l’influencer ha fatto delle storie direttamente dal bagno di casa, riprendendosi allo specchio con addosso una maglia e un paio di minuscoli slip color carne. Il lato B di Taylor è davvero da urlo, poi lei per gioco tira fuori la lingua e rende le immagini ancora più ‘infuocate’. Giudicate voi stessi!

Per rimanere aggiornato sui tuoi personagi preferiti, CLICCA QUI