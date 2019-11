Karina Cascella ha pubblicato delle storie Instagram in cui si riprende in primo piano: il suo top è super scollato, si vede davvero ‘troppo’.

Karina Cascella è un personaggio molto amato sui social. L’influencer, che è opinionista quasi fissa nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, è molto attiva su Instagram, dove pubblica molti momenti della sua vita quotidiana, da quelli di lavoro a quelli familiari, con il compagno Max Colombo e la figlia Ginevra, avuta da Salvatore Angelucci, con cui Karina ha un rapporto sereno e tranquillo. Ma il profilo dell’opinionista è anche pieno di scatti che mettono in mostra la sua femminilità e le sue curve mozzafiato, proprio come le ultime storie pubblicate dalla Cascella, in cui vediamo in primo piano il suo decolletè da urlo: ecco i video che hanno fatto impazzire i fan.

Karina Cascella è sempre molto attiva sui social, dove condivide con i fan quasi tutto del suo quotidiano, oltre a fare per loro dei tutorial, come fanno spesso molte influencer. Poco fa la Cascella ha pubblicato delle storie in cui ha mostrato ai followers il suo trucco, in particolare quello sugli occhi, e per fare questo si è ripresa da molto vicino. La maggior parte dei fan, prò, sarà stata probabilmente attirata da ben altro rispetto al trucco, perché Karina nei video indossa un top particolarmente scollato, che ripreso da così vicino mostra davvvero ‘troppo’. La bellezza di Karina è unica ed esplosiva, così come il suo decolletè, che a stento si contiene, facendo subito volare la fantasia dei fan. Tutti, infatti, sono certamente impazziti alla vista dei suoi video, che mostrano per l’ennesima volta la sua incredibile sensualità.