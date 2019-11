Alessandro Siani con ‘Il giorno più bello del mondo’ conquista il pubblico: 2,9 milioni di euro d’incasso con 430mila spettatori al cinema

Alessandro Siani conquista tutti con il suo nuovo film, ‘Il giorno più bello del mondo’. Non era facile. Insomma, non era mai stato dato per scontato questo ‘boom’ in termini di incassi e di utenti raggiunti. Adesso, con le pay tv, il cinema sta subendo qualche duro colpo dal quale, come abbiamo visto con Siani, cerca di riprendersi. Non solo. C’era anche da considerare il fatto che tra i competitor ci fosse La famiglia Addams, film d’animazione. E, infatti, è quello il film che ha guadagnato di più raggiungendo la prima posizione con ben 500mila euro in più. Sono, comunque, dati incoraggianti questi. Perché in un certo senso sta rifiorendo il desiderio di andare al cinema delle persone. Di condividere momenti, emozioni, sensazioni, tutti raggruppati in una enorme sala. E non, questa volta, ognuno per conto suo, con il proprio smartphone o con la propria smart tv.

Un film dai buoni propositi, che mette al centro delle vicende un bimbo piccolissimo con dei poteri magici, capace di risolvere tanti, tantissimi problemi anche molto comuni alle persone. “E’ stato il primo bambino a fare il provino e dopo averli visti tutti ho scelto lui”, raccontava non molto tempo fa Alessandro Siani a Che tempo che fa.

Ma guardiamo un po’ di numeri. Come detto, La famiglia Addams si piazza al primo posto. Al secondo c’è Alessandro Siani con ‘Il giorno più bello del mondo che in soli tre giorni incassa circa 2.9 milioni di euro conquistando più di 430mila spettatori che hanno preferito il cinema a tante altre attrazioni che offre la città in giorni come quelli. Al terzo posto, invece, troviamo “Maleficent – Signora del male”. Il film con Angelina Jolie protagonista incassa 2.7 milioni di euro portando a 10.5 milioni di euro il fatturato complessivo.