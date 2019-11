La fidanzata di Flavio Briatore, Benedetta Bosi, poche ore fa, ha avuto un duro sfogo contro chi critica aspramente la loro relazione: ecco la verità.

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata. Ebbene si. Dopo la fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, il cuore del ricco imprenditore è ritornato a battere. Il suo nome è Benedetta Bosi, una giovane e seducente studentessa di Giurisprudenza. I due hanno ben 49 anni di differenza. Ed è proprio per questo motivo che, da quando si è diffusa la notizia, non si fa altro che parlare di questo. Ad esprimere la sua opinione al riguardo è stata anche l’ex moglie di Briatore. Che, tramite alcuni commenti su Instagram, ha chiaramente fatto capire il suo parere. Ma non è stato l’unico. Perciò, pochissime ore fa, la diretta interessata, su Instagram, ha avuto una dura reazione contro chi critica ampiamente la sua relazione con Flavio. Ecco tutta la verità sul loro rapporto.

Benedetta Bosi, la fidanzata di Flavio Briatore: la verità sul loro rapporto

Benedetta Bosi, la nuova fiamma di Flavio Briatore, ha catturato l’attenzione di tutti. In questi ultimi giorni, infatti, non si fa altro che parlare di lei. E della sua relazione con l’ex marito della Gregoraci. A catturare l’attenzione di tutti c’è un particolare dettaglio. Ovvero? La differenza d’età. Così come con la sua ex moglie, anche con l’attuale fiamma, Briatore ha diversi anni di differenza. Pensate, distano di circa 49 anni. Sarà proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia, alcuni utenti web si sono scagliati contro Barbara su Instagram. Scatenando, com’è giusto che sia, la sua dura reazione. Tramite alcuni commenti su Instagram, la giovane studentessa ha chiaramente fatto capire per quale motivo è insieme all’imprenditore. Ecco cosa dichiara:

Insomma, i soldi non c’entrano nulla, come insinuano alcuni utenti sul web. Ma l’unica cosa che l’ha spinta ad essere la fidanzata di Briatore è l’intelligenza dell’imprenditore. Una risposta davvero molto matura e rispettabile, non credete?