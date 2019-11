Serena Enardu e sua sorella Elga mandano in tilt i fan: sono uguali, nessuno riesce a riconoscerle. E voi riuscireste a farlo?

Serena Enardu è stata senza dubbio protagonista di Temptation Island Vip, programma condotto da Alessia Marcuzzi, da cui è uscita senza suo Pago. Entrati da fidanzati, lasciano il programma da single: la loro storia è arrivata al capolinea e devono accettarlo. Pago, più che altro, è costretto a farsene una ragione e nel falò finale ci riesce. Lascia la trasmissione da solo dopo aver avuto l’ultimo chiarimento con Serena. Ma quella non sarà l’ultima volta che li vedremo faccia a faccia. C’è stato un altro confronto, infatti, a Uomini e Donne. Pago è arrabbiato, sì, ma di sicuro non prova rancore nei confronti di una donna che ha amato per anni e per la quale, molto probabilmente, prova ancora dei sentimenti.

Serena Enardu e la sorella: i followers non le distinguono

Non è la prima volta che vediamo Serena Enardu con la sua sorella gemella, Elga. Sono molto simili, quasi uguali e per i followers diventano indistinguibili.

La bocca è praticamente uguale. Anche la dentatura. Lo sguardo intenso, quei colori del sud che sembrano dipinti da uno dei più grandi artisti del mondo sul loro volto. Insomma, due bellezze indiscutibili. Serena ed Elga Enardu sono molto unite. Le vediamo spesso insieme su Instagram e il più delle volte mandano in confusione i follower che non riescono a distinguerle. Tutti, però, sono d’accordo sul fatto che si tratti di bellezze più uniche che rare. In effetti, tra i commenti piovono complimenti uno dopo l’altro. E ciò che rende ancora più interessante il tutto è che non sono solo uomini a commentare in maniera positiva. Da Tempation Island Vip, Serena non è di certo uscita come ‘vittima’. All’inizio, è stata presa un po’ negativamente dal pubblico che si è affezionato molto, invece, a Pago. Successivamente, soprattutto grazie ai social, Serena si è fatta apprezzare per la sua naturalezza e spontaneità e il pubblico ha cominciato a seguirla sempre più.