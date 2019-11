Nella recente intervista per Le Iene, Emma Marrone ha confessato di essere stata vittima di stalking: ecco le sue dichiarazioni al riguardo.

Dopo Che Tempo che Fa e l’ospitata a Tu si que Vales, Emma Marrone è stata la protagonista di un’incredibile intervista per Le Iene Show. Il programma di Davide Parenti è iniziato da poco più di un’ora, ma ha già catturato l’attenzione dei suoi telespettatori. In primis, per il sorprendente outfit di Alessia Marcuzzi, ma anche per l’ampia gamma di argomenti trattati. Non soltanto la storia di Giovanna, vittima del suo compagno, ma anche Emma Marrone. Ebbene si. L’ex vincitrice di Amici si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, come d’altronde è solita fare, ai microfoni del programma di Italia Uno. È proprio in quest’occasione che la giovane salentina ha confessato di essere stata vittima di stalking. Ecco cosa dichiara al riguardo.

Le Iene Show, la confessione di Emma Marrone: “Sono stata vittima di stalking”

Anche in quest’occasione, Emma Marrone si è mostrata per quella che è. Una giovane donna che, nonostante lo spietato successo in questi dieci anni di carriera, non perde mai occasione di poter esprimere la sua opinione senza troppi giri di parole, ma soprattutto di raccontarsi senza peli sulla lingua. E così, durante l’intervista per Le Iene andata in onda poco fa su Italia Uno, la cantante salentina si è raccontata a 360 gradi. Parlando, quindi, del problema di salute che ha scoperto pochi mesi fa durante una visita di controllo. E che l’ha tenuta lontana dalle scene musicali per un po’ di tempo. Fino a parlare, poi, di un argomento molto attuale ai nostri giorni e, soprattutto, molto delicato. Di cosa parliamo? Semplice! Dello stalking. Ecco. Proprio a tal proposito, probabilmente per la prima volta, Emma ha dichiarato di essere stata vittima di tale fenomeno, ma di non aver ricevuto, invece, alcun tipo di violenza fisica.