Poche ore fa, Giulia De Lellis è stata a Napoli per un evento, la reazione dei suoi fan è stata davvero ‘esagerata’: ecco le immagini.

Dopo ben cinque settimane di pausa, Giulia De Lellis si è rimessa subito a lavoro. Come raccontato in un nostro recente articolo, appena ritornata in Italia con Andrea Iannone, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recata a Milano per definire tutti gli impegni lavorativi. Che, in queste lunghe settimane di assenza, si sono sempre più accumulati. Ma non solo. Perché, come svelato in alcune sue recenti Instagram Stories, l’influencer romana sarà un po’ in giro per l’Italia per alcuni eventi dedicati alla sua linea di biancheria intima. Ecco. Pochissime ore fa, la De Lellis era a Napoli. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

Giulia De Lellis ‘paralizza’ Napoli per l’evento: la reazione dei suoi fan è impressionante

Nonostante il cattivo tempo di questi ultimi giorni, l’evento di Giulia De Lellis a Napoli è stata davvero incredibile. Come testimoniato pochissime ore fa sul suo account Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è recata nel capoluogo campano ed, in particolare, a Via Toledo per prendere parte ad un evento di cui lei era la protagonista indiscussa. Oltre al suo primo libro, la giovane romana è autrice di un’incredibile linea di biancheria intima. Che, così come il romanzo, sta riscuotendo un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo che, da oggi, l’influencer sarà presente in diversi store per incontrare i suoi fan. Ecco. Quello accaduto a Napoli, però, è stato davvero impressionante. Soprattutto, la reazione dei suoi fan. Non soltanto, infatti, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto incontrare dal vivo Giulia nello store di Via Toledo, ma altrettanto numerose sono state le persone che hanno rincorso l’auto della De Lellis per poterle dare un ultimo saluto da vicino.

“Io amo Napoli e i napoletani”, dice Giulia in alcune Instagram Stories per descrivere alla grande l’immenso affetto dei suoi fan campani. Te lo meriti tutto!