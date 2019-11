Juliana Moreira si sfoga sui social: “Sono stufa di questa cosa”; ecco cosa è successo alla showgirl brasiliana.

Una Juliana Moreira come non l’avete mai vista. È quella apparsa nello scherzo organizzato da Le Iene alla showgirl brasiliana, con la complicità di suo marito Edoardo Stoppa. Uno scherzo che la bellissima Juliana non ha preso molto bene. Spinta dalla gelosia, la showgirl ha reagito in una maniera alquanto ‘turbolenta’, colpendo fisicamente sia Edoardo: colpa di Vanessa, la fotomodella che nello scherzo ha cercato di sedurlo. Ma dopo lo scherzo, sul web, sono apparse molte critiche per la brasiliana, accusata di essere stata troppo aggressiva e di aver ‘maltrattato’ Edoardo. La coppia ha deciso, quindi, di rispondere alle critiche con alcuni video su Instagram. Durante i quali Juliana si sfoga per un motivo ben preciso. Ecco le sue parole.

Juliana Moreira si sfoga sui social: “Sono stufa di questa cosa”, la risposta dopo lo scherzo de Le Iene

Juliana Moreira e suo marito Edoardo Stoppa hanno deciso di pubblicare alcuni video in cui rispondono alle critiche post scherzo delle Iene. Si, perché la versione gelosissima della brasiliana non è piaciuta proprio a tutti. Sul web, è nata una vera e propria polemica: in molti hanno ritenuto la reazione di Juliana eccessiva. I due hanno deciso di chiarire la situazione, con alcuni video postati nelle stories della Moreira. La coppia, col sorriso, ha spiegato di non aver alcun tipo di problema: “Noi abbiamo un rapporto molto fisico perché ci alleniamo sempre insieme in palestra!“, spiegano su Instagram. Juliana dichiara di non aver colpito Edoardo il maniera violenta, ma che si trattava di piccoli schiaffetti. “Capisco Juli, non mi sono sentito affatto maltrattatto”, continua Stoppa, che difende a spada tratta la sua Juliana. Ma quest’ultima spiega cosa le dà fastidio in modo particolare:

Juliana è stufa di passare per ‘la scema che non capisce niente’ solo per via del suo carattere sempre solare e sorridente. “Anche io ho il sangue nelle vene e sono umana”, spiega la brasiliana, giustificando la sua scenata di gelosia. E voi, cosa avreste fatto al posto della Moreira?