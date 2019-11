Chi è la fidanzata di Sfera Ebbasta? Si chiama Angelica. Sono stati beccati a Milano ad un evento pubblico, si baciavano e…

Sfera Ebbasta, giudice di X Factor 2019, è stato beccato in compagnia di quella che si potrebbe definire la sua nuova fidanzata: Angelica. Nonostante abbia molti impegni, il trapper ha trovato il tempo necessario per innamorarsi. Adesso, come sappiamo, è alla conduzione del talent Sky ‘X Factor’ al fianco di Malyka Ayane, Mara Maionchi e Samuel. E’ un personaggio che attira l’attenzione di tantissime persone, in particolare ragazzini. La sua musica piace, piace molto. E per questo è sempre sulla cresta dell’onda e sulle prime pagine dei giornali di gossip. Adesso è appena spuntata fuori la notizia che riguarda la sua nuova fiamma. Ma sappiamo di preciso chi è?

Chi è la nuova fiamma di Sfera Ebbasta: Angelica

I giornalisti di Diva e Donna l’hanno beccato insieme alla sua fidanzata ad un evento pubblico a Milano. Angelica è una ragazza meravigliosa, di professione fa la modella. Incantevole, di carnagione chiara, capelli castani ed occhi scuri, intensi. Vive ad Ibiza ma è argentina. Di lei non si sa molto altro. Le ultime notizie che trapelano dal web parlano della sua professione, che come abbiamo detto è la ‘passerella’. Insieme a Sfera Ebbasta è stata fotografata ad un evento pubblico. Insomma, per farsi immortalare con lei mano nella mano, evidentemente, c’è un sentimento profondo che li unisce. Sfera Ebbasta ha anche regalato qualche gestaccio ai fotografi e qualche bacio in pubblico. E’ amore? Lo scopriremo.

Qualche ‘incomprensione’ ad X Factor

Il lavoro da giudice di X Factor non è così semplice. Ci sono rapporti da gestire e tante altre situazioni. Ad esempio, nell’ultimo periodo, Sofia Tornambene è scoppiata in lacrime per Sfera Ebbasta nella trasmissione. La ragazza, molto affranta, ha spiegato nei vari confessionali che il giudice presta maggiore attenzione ad un’altra cantante e per questo lei soffre molto. Come si regolerà Sfera nei prossimi giorni in tal senso?