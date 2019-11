Sanremo 2020, anche Tiziano Ferro salirà sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus? Il cantante rompe il silenzio e svela tutto su Instagram.

Sanremo 2020 è ancora lontano, ma già è altissima l’attesa per la settantesima edizione della kermesse musicale più importante d‘Italia. Quest’anno il conduttore, nonché DIrettore Artistico sarà Amadeus, e la notizia ha reso felice il pubblico da casa. Quello che ancora non è stato accertato, è chi saranno i suoi co-conduttori. Molto probaiblmente, stando alle indiscrezioni che circolano sul web, ad affiancare Amadeus ci saranno ogni sera persone diverse. I nomi più in voga sono quelli di Fiorello, Jovanotti, Roberto Benigni e Antonella Clerici, tutti ospiti illustri che sembrerebbero pronti ad accompagnare il presentatore nelle varie serate. Ma un altro nome che circola in questi giorni è quello di Tiziano Ferro, altro papabile co-conduttore, stando alle indiscrezioni. Il cantante ha voluto subito mettere in chiaro come stanno le cose, parlando dell’argomento su Instagram: ecco le sue parole.

Tiziano Ferro a Sanremo 2020? Lui spiega tutto su Instagram, ecco come stanno le cose

Tiziano Ferro è stato accostato negli ultimi giorni al Festival di Sanremo 2020, pensato anche come co-conduttore al fianco di Amadeus. Il cantante, che sta per presentare al pubblico il suo settimo album ‘Accetto Miracoli’, sembra davvero lusingato di questa possibilità e lo ha detto anche su Instagram, confermando di fatto che c’è una trattativa in corso tra lui e la produzione del Festival. Ferro ha pubblicato un video della sua partecipazione come ospite al SAnremo del 2015, con conduttore Carlo Conti, video in cui si vede tutto il suo entusiasmo per essere sul prestigioso palco dell’Ariston.

La didascalia del post è chiara: ‘E’ vero’ – scrive il cantante – ‘stiamo parlando della mia possibile partecipazione al Festival, ma non ci sono certezze’. L’artista ha sottolineato che per lui sarebbe un onore tornare a cantare all’Ariston, e che appena ci saranno notizie certe, lui e Amadeus le diranno. Nessuna parola da parte del cantante sulla possibilità di presentare la kermesse, ma di sicuro presto sarà lui stesso a fare chiarezza sul suo eventuale ruolo nel programma.