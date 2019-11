Pomeriggio Cinque, duro litigio in diretta: Barbara D’Urso è costretta ad intervenire

Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, in studio c’è stato un duro litigio in diretta tanto che Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire.

Come tutte le altre, anche la puntata odierna di Pomeriggio Cinque è stata davvero imperdibile. Anche in quest’appuntamento, infatti, sono stati davvero tantissimi gli argomenti presi in considerazione. A partire, quindi, dai maggiori fatti di cronaca e di attualità, fino al gossip. Dopo l’incredibile annuncio a sorpresa fatto nell’anteprima del programma, Barbara D’Urso è partita come un vero e proprio treno. Sarà stata proprio per questo motivo che, durante un litigio nel suo studio televisivo, la conduttrice campana è stata costretta ad intervenire. Cos’è accaduto? Ve lo spieghiamo nel minimo dettaglio, state tranquilli.

Pomeriggio Cinque, litigio in diretta: Barbara D’Urso interviene

È sempre sorridente, disponibile e precisa nel suo lavoro, Barbara D’Urso. Eppure, quando c’è bisogno di tirare fuori le ‘grinfie’, la campana non ha assolutamente ‘paura’ di farlo. È accaduto durante la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri. Quando, ad un ennesimo litigio tra i due ospiti, la conduttrice è stata costretta a ‘minacciarli’ di chiudere loro i microfoni se non avessero parlato uno alla volta. Anche nella puntata odierna dello show, però, la D’Urso non si è affatto tirata indietro ad intervenire durante un ennesimo lite in studio. Durante la parentesi dedicata al gossip ed, in particolare, alle ‘panterone’, si è verificato un duro battibecco tra Carmen Di Pietro e Wanda Fisher. A ‘scatenare’ il litigio è stata proprio la showgirl di Pescara che, nel rivelare la sua vera età, ha attaccato la cantante per aver chiaramente mentito sulla sua età (durante la puntata, infatti, la Fisher ha dichiarato di aver 57 anni). Ecco. È stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso tra le due donne. Inevitabile, quindi, l’intervento della padrona di casa. Che per smorzare gli animi, dopo aver preso le difese della cantante, ha cambiato totalmente argomento.