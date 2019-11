Anticipazioni Uomini e Donne oggi: malore in studio: “Cado per terra”

Trono Over, Uomini e Donne oggi 11 novembre anticipazioni: malore in studio per Gemma Galgani per colpa di Tina. Ecco cosa è successo.

Oggi, lunedì 11 novembre, va in onda una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Al centro dello studio, ancora una volta, troviamo Gemma, Ida e Riccardo. Dalle anticipazioni della puntata di Uomini e Done su Witty TV, vediamo che per la Galgani l’arrivo di Juan Luis le ha letteralmente sconvolto la vita, invece per Ida e Riccardo le cose non sembrano andare per il meglio. Vediamo però ora come sono andate le cose tra Gemma e Juan Luis.

Uomini e Donne oggi, malore per Gemma: “Cado per terra”

Venezuelano trasferito a Napoli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani sembra letteralmente essere un fulmine a ciel sereno nella vita della Dama di Torino. Da quando è entrato in studio lei non ha occhi che per lui e viceversa. Sembra un amore corrisposto e anche dall’esterna mandata in onda oggi percepiamo proprio che ci sia passione e sentimento. “Dobbiamo recuperare tutto il tempo perso” dichiara Juan Luis e la Galgani si scioglie in un brodo di giuggiole. Tornati in studio però, dalle anticipazioni di oggi di Uomini e Donne, 11 novembre, vediamo che Tina Cipollari si scaglia su Gemma. L’opinionista sostiene che la donna si comporti come una ragazzina e che continuerà ad attaccarla fin quando si comporterà così. Solito siparietto, con Maria De Filippi che si scapicolla giù dalle scale per dividere le due, ma con una differenza. Questa volta infatti Juan Luis, quando entra in studio, difende Gemma. La donna così si mette tra lui e Tina dichiarando: “Lasciala stare, tieni me che mi sento cascare per terra”. Respiro affannoso, voce rotta e Tina esclama: “Chiamate un dottore”. Forse questa è stata l’unica volta in cui, veramente, sembrava necessario l’intervento di un medico. La Galgani comunque sta bene, solo un po’ di agitazione per lei, le basta uno sguardo di Juan Luis per sentirsi subito meglio. Sarà amore vero questa volta?