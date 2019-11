Pochissime ore fa, Costanza Caracciolo è stata protagonista di un triste episodio social: ecco cosa è accaduto e, soprattutto, la sua risposta epica.

Nonostante i suoi impegni a tempo pieno da mamma e moglie, Costanza Caracciolo non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Non a caso, sul suo canale Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia è solita condividere scatti o video appartenenti alla sua routine o anche scatti lavorativi. Infatti, pochissime ore fa, com’è suo solito fare, ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui parlava ‘direttamente’ con i suoi followers. Immediata è stata la reazione di uno in particolare. Che, in un batter baleno, ha commentato negativamente la sua apparizione social. Ecco il triste episodio di cui è stata protagonista la bella Caracciolo.

Costanza Caracciolo, triste episodio social: la sua risposta è epica

Come dicevamo precedentemente quindi, pochissime ore fa Costanza Caracciolo ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali, seppur indirettamente, parlava con i suoi followers. In questi video, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato di aver ricevuto tantissimi messaggi, da parte dei suoi followers, riguardo a quella macchia rossa che aveva sul naso. Ma che non aveva alcun intenzione di svelare il motivo. “Iniziate a ridere da adesso e finite domani”, dice la moglie di Bobo Vieri per spiegare quanto le è accaduto. Tuttavia, subito dopo tali dichiarazioni, Costanza ha condiviso un commento di un utente Instagram che sembrerebbe non aver affatto apprezzato le sue parole nell’Instagram Stories precedente. Per questo motivo, quindi, la giovane Caracciolo non soltanto ha voluto rendere pubblico tale spiacevole episodio, ma ha voluto rispondere in modo epico. Ecco i dettagli:

“Te la tiri troppo per nulla”, recita il commento giunto a Costanza Caracciolo. Da brividi, tuttavia, è stata la sua replica. “La gente che è malata”, scrive l’ex velina. Descrivendo alla grande l’episodio che le è accaduto.