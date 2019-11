Chiara Ferragni nuda a letto: l’influencer si copre con un peluche, ma si vede qualcosa di ‘troppo’, fan impazziti per la foto ‘bollente’.

Chiara Ferragni è senza alcun dubbio uno dei personaggi più importanti del momento. Influencer numero 1 in Italia, la Ferragni è anche tra le prime nel mondo e il suo successo aumenta ogni giorno di più. Ogni suo progetto diventa subito importante e anche il film sulla sua vita ‘Chiara Ferragni – Unposted’, è un successo incredibile. Dopo aver sbancato al botteghino italiano nei tre giorni in cui è stato proiettato al cinema, il documentario che racconta la vita e la carriera dell’influencer sta cominciando a girare il mondo e presto sarà anche disponibile in streaming su Amazon Prime. Volata a New York per la proiezione, Chiara Ferragni ha pubblicato poco fa uno scatto in cui è a letto nuda nella sua camera d’albergo: la foto è davvero irresistibile e ha fatto impazzire i fan.

Chiara Ferragni nuda a letto a New York: il peluche non la copre del tutto, fan in delirio

In questi giorni è arrivata la Première a New York del film ‘Chiara Ferragni Unposted’, documentario che racconta la vita e la carriera dell’imprenditrice digitale, che per l’occasione è volata negli Stati Uniti, in modo da presenziare alle proiezioni e rispondere alle domande di fan e giornalisti. Dopo la prima notte in albergo, Chiara ha pubblicato uno scatto da urlo direttamente dalla sua camera newyorkese. La Ferragni è completamente nuda e si copre solo con un orsacchiotto di peluche. Seduta sul letto a gambe incrociate, Chiara ha una posa davvero ‘piccante’, che stuzzica non poco la fantasia di chi guarda. Il peluche con cui l’influencer copre le sue zone ‘proibite’ permette comunque di far intravedere il suo seno, che pur non essendo particolarmente prosperoso, basta a far impazzire i suoi fan. Ecco lo scatto che ha mandato Instagram in tilt.