Aida Yespica irresistibile alla SPA: la bella venezuelana indossa un bikini minuscolo che mette in mostr le sue forme esplosive, il video infiamma Instagram.

Aida Yespica è davvero una donna irresistibile. La showgirl e modella venezuelana, sempre molto attiva sui social, infiamma quotidianamente Instagram con i suoi video e le foto che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Slanciata e dalle forme a dir poco esplosive, Aida è davvero il sogno ‘proibito’ di tantissimi uomini. Indimenticabile, ad esempio, il suo calendario e tutte le sue partecipazioni televisive. L’ultima è stata quella al Grande Fratello Vip, dove ha incantato tutti con la sua bellezza, facendo perdere la testa in particolare a Jeremias Rodriguez, con cui però non è andata oltre l’amicizia. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Aida non ha deluso le aspettative dei fan e ha condiviso un video in cui è alla SPA con un bikini minuscolo che a stento contiene le sue forme esplosive: ecco le immagini da urlo.

Aida Yespica alla SPA: bikini minuscolo e decolleté esplosivo, il video è irresistibile

Aida Yespica ha trascorso una giornata alla SPA insieme a due amici, di cui una in particolare è nota al pubblico. Parliamo di Patrizia Bonetti, ereditiera protagonista del Grande Fratello 15. La bella venezuelana ha trascorso delle ore di relax con i suoi amici a Milano, prima alle Terme e poi di sera in discoteca. Uno dei video che ha pubblicato su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i fan. Le immagini, infatti, mostrano Aida e Patrizia in piscina: la venezuelana è senza trucco e ha i capelli bagnati, ma non perde la sua incredibile sensualtà. Aida indossa un bikini davvero minuscolo, che a stento riesce a contenere le sue forme esplosive, infatti nel video si vede in primo piano il suo decolleté mozzafiato, che manda in delirio i followers di Instagram.

