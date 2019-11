Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, quinta puntata: cosa è successo a Irene

Anticipazioni Isola di Pietro, quinta puntata 15 novembre: cosa succede a Irene e cosa sapere.

Torna questa sera, venerdì 15 novembre 2019, l’appuntamento con la fiction L’Isola di Pietro giunta ormai alla sua terza stagione. La serie tv, in onda su Canale 5, ogni anno ottiene sempre ottimi risultati e anche per questa volta le cose sembrano andare per il meglio. Le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction L’Isola di Pietro 3 sembrano poi essere veramente al top e ricche di colpi di scena. Vediamo allora cosa succederà.

Quinta puntata Isola di Pietro 3, Anticipazioni

L’Isola di Pietro 3 che vede tra i protagonisti uno straordinario Gianni Morandi per questa sera vede una puntata molto intensa. Dalle anticipazioni sappiamo che procedono le indagini in merito all’omicidio di Chiara, ma soprattutto la preoccupazione per la sparizione di Irene e di Anna, figlia di Chiara e Diego è alle stelle. Tutti stanno contribuendo alle ricerche. Soprattutto Diego sta cercando in modo spasmodico di trovare Irene e, aiutato da Pietro, pensa di sapere dove cercare la ragazza. Sempre dalle anticipazioni della quinta puntata sappiamo che Elena sembra riavvicinarsi a Valerio. Proprio lui nelle scorse puntate aveva svelato di essere malato. Il suo personaggi è affetto da una rara sindrome al cuore. I due però non hanno tempo da perdere perché devono scoprire cosa sia successo a Chiara e trovano delle tracce sospette di pneumatici accanto ad un’auto. Intanto Caterina non vuole partire con Leonardo perché ritiene si trovi in una situazione piuttosto delicata e pericolosa.

Come vedere l’Isola di Pietro 3 in streaming

Come vi avevamo detto la quinta puntata dell’Isola di Pietro 3 che andrà in onda questa sera sembra essere veramente piuttosto intensa. Le anticipazioni che abbiamo sono succose e la puntata di questa sera quindi merita di essere seguita in diretta. Qualora però non possiate non dovete disperare perché sui servizi on demand di Mediaset potrete ritrovare tutta la puntata e guardarvela con calma quando preferite.