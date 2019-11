Quali sono gli argomenti da evitare assolutamente in coppia e soprattutto quali sono le cose da non dire al partner per far durare la vostra storia d’amore?

Come si fa a far durare una relazione? Come fare a tenersi stretto un partner? Ci sono tanti consigli e suggerimenti da poter seguire. C’è chi sostiene che le sorprese siano importanti, chi invece è dell’idea che il sesso sia la carta vincente da giocare per mantenere sana una relazione a lungo. Insomma, tante idee, ma ce n’è una che va assolutamente tenuta in considerazione: le parole. Già perché come diceva Nanni Moretti molto tempo fa in un suo film “Le parole sono importanti”. Così evitare alcuni argomenti con il partner potrebbe essere la chiave vincente per mantenere viva a lungo una relazione. Quali sono gli argomenti da evitare? Vediamolo insieme.

Cosa non dire mai al proprio partner: sesso, fantasie e paragoni

Come prima cosa bisognerebbe evitare di dire al partner il numero preciso di persone con cui si è fatto sesso. Sono cose che non lo riguardano e che potrebbero mettere il vostro lui o la vostra lei estremamente a disagio. Sia che siano pochi, ma soprattutto se sono tanti. Altro argomento da non approfondire mai sono le fantasie sessuali con altre persone. Un conto è se se si scherza e si dice quanto è bello Brad Pitt o Johnny Depp. Un conto è svelare di aver avuto una fantasia con il collega di lavoro. Potrebbe instillare una dose esagerata di gelosia veramente evitabile e deleteria per la coppia. Tra le cose da non dire al partner per far funzionare il rapporto di coppia c’è anche il famigerato paragone. Soprattutto con l’ex. Se portare esempi di coppie di amici può essere utile per risolvere qualche problema non è la stessa cosa dire frasi come: “Il mio ex questo non lo avrebbe mai fatto”. Oppure: “La mia ex mi svegliava ogni mattina dicendo quanto mi amava”. Ognuno è diverso e fare paragoni riferendosi alle storie passate è poco educato e soprattutto veramente brutto.