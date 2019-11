Karina Cascella, l’abito è mini: inquadratura dall’alto sulla scollatura profonda, il video è irresistibil e Instagram è in delirio per l’opinionista.

Karina Cascella non smette mai di stupire e far impazzire i suoi fan. Il profilo Instagram dell’opinionista pullula di scatti che mettono in mostra la sua prorompente femminilità e la sua bellezza. L’influencer, infatti, oltre a essere una donna dal carattere forte e senza peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa, piace soprattutto per la sua incredibile sensualità e per le sue curve mozzafiato, che mostra tranquillamente sui social. Nelle ultime storie Instagram, ad esempio, c’è un video davvero irresistibile. Karina indossa un mini abito dalla profonda scollatura e si inquadra dall’alto, facendo vedere il suo decolleté da urlo: ecco le immagini che hanno mandato in delirio i suoi followers.

Karina Cascella, mini abito dalla profonda scollatura: il video è irresistibile e manda Instagram in tilt

Karina Cascella è una donna particolarmente bella e sensuale e lo dimostra quotidianamente su Instagram, dove pubblica molte foto che mettono in evidenza il suo corpo curato e da urlo. Poco fa l’influencer ha pubblicato delle storie in cui pubblicizza un abito e lo indossa proprio per mostrarlo alle sue fan. Si tratta di una tutina a pantaloncino bianca e nera a righe, davvero corta e soprattutto particolarmente scollata.

Karina, poi, si inquadra dall’alto e mette dunque in primo piano il suo decolleté esplosivo, che a stento si contiene nella scollatura. Impossibile che lo sguardo non cada proprio lì, perché il video è davvero irresistibile. Karina inoltre indossa un berretto nero, che rende il suo outfit ancora più completo e mette in evidenza il suo sguardo e i suoi occhi azzurri. Insomma, le immagini sono a dir poco mozzafiato. Giudicate voi stessi!

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI