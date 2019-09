Una versione di Karina Cascella davvero ‘esplosiva’: il suo accappatoio è aperto, l’incidente su Instagram è veramente ‘bollente’.

Sempre di più irresistibile, Karina Cascella. Soprattutto, in questo ultimo scatto Instagram. È sempre molto solita a condividere degli scatti davvero ‘particolari’, l’ex opinionista di Uomini e Donne sul suo canale social. Se si sfoglia la sua photogallery social, infatti, se ne trovano davvero tantissime, ma soprattutto molto diverse tra di loro. Eppure, tutte hanno un elemento in comune: la bellezza della napoletana. Perché, ammettiamolo, dalla sua parte Karina vanta una bellezza davvero smisurata. Occhi azzurri, pelle chiara e capelli scuri (in realtà, lei è bionda) sono gli elementi che più descrivono appieno il fascino di questa giovane donna. Anche se, in questa ultimo foto, si è davvero superata. Merito, ovviamente, del suo accappatoio. Ecco di che cosa parliamo.

Karina Cascella, l’accappatoio si apre: l’incidente è ‘hot’

Una versione davvero ‘esplosiva’ di Karina Cascella. È questo, infatti, che appare in questa ultima foto pubblicata sul suo canale Instagram. Com’è solita fare, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha condiviso un suo scatto ‘privato’ sul suo account. Lo abbiamo detto precedentemente, l’ex compagna di Salvatore Angelucci è molto attiva su Instagram. Non soltanto, infatti, le piace interagire con i suoi followers rispondendo alle domande più curiosi, ma è solita condividere foto davvero entusiasmanti. Così come quella di poche ore fa. Sono circa le ore 10 di questa mattina quando, con questa ‘particolare’ foto, la napoletana da il ‘buongiorno’ ai suoi sostenitori. Ecco. Un buongiorno davvero inusuale. Volete sapere perché? Diamoci un’occhiata:

Ecco. È proprio questa la foto che decide di condividere Karina Cascella questa mattina. Foto che, ovviamente, ha catturato immediatamente l’attenzione di tutti. E guardandola con attenzione non si fatica affatto a capirne il motivo. È proprio l’accappatoio, infatti, che cattura l’attenzione. Anche perché, si vede chiaramente, l’indumento si apre. Lasciando intravedere, così, un po’ troppo. Immediata è stata la reazione dei suoi followers. Che, in linea di massima, hanno di gran lunga apprezzato la bellezza della napoletana.

