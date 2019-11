Taylor Mega, il suo calendario finisce nelle mani di Massimo Boldi: il comico si ‘infiamma’ per lei, confessione inaspettata dell’influencer, ‘Era il mio sogno’.

Taylor Mega è sicuramente una delle donne più sensuali del momento, in particolare perché è da poco uscito il suo calendario, una raccolta di 12 foto a dir poco ‘infuocate’, in cui l’influencer è senza veli. Un’iniziativa portata avanti con la rivista ‘For Men’ per lanciare un messaggio di libertà e in generale contro la violenza sulle donne, tema molto delicato e attuale in questi ultimi anni. La bella Taylor, del resto, ha sempre professato la libertà, anche dal punto di vista sentimentale, definendosi pansessuale. Poco fa l’influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui si vede l’attore Massimo Boldi con il suo calendario tra le mani: la reazione del comico è ‘particolare’, lei confessa: ‘Era il mio sogno’.

Taylor Mega è davvero bellissima e il suo calendario per il 2020 sta impazzando tra i fan. L’influencer, infatti, ha posato senza veli e non è difficile immaginare che le sue foto abbiano mandato in delirio tutti quelli che lo hanno acquistato. Tanti, infatti, sono i followers di Taylor che pubblicano il calendario su Instagram, in modo che lei riposti le stories. Poco fa l’influencer ha condiviso un video in cui c’è l’attore comico Massimo Boldi che tiene tra le mani il suo calendario e reagisce in una maniera molto ‘particolare’. Con la sua tipica simpatia, infatti, l’attore finge di avere la tachicardia davanti alle immagini ‘bollenti’ di Taylor, scatenando l’ilarità di tutti quelli che sono con lui. Il video è davvero esilarante e non è passata inosservata la confessione della Mega che fa da didascalia: ‘Boldi che commenta il mio calendario era il mio sogno da bambina’, ha detto.