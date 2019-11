Tu si que Vales, spunta un ‘clamoroso’ particolare di Maria De Filippi: così non l’avevamo mai vista

Durante la quinta puntata di Tu si que Vales, è stato mostrato un ‘clamoroso’ particolare di Maria De Filippi che non avevamo mai visto: ecco quale.

Insieme a Sabrina Ferilli, Maria De Filippi è stata la protagonista indiscussa di un momento davvero imperdibile a Tu si que Vales. Come raccontato in un nostro recente articolo, sul palco dello show del sabato sera, si è presentata una concorrente che ha invitato quattro giudici a compiere un percorso sensazionale. Dimostrato, poi, come una vera e propria esperienza da brividi all’interno di una casa di paura. Tuttavia, è ancora prima di partecipare attivamente a quest’esibizione che è stato mostrato, molto probabilmente per la prima volta, un particolare davvero ‘clamoroso’ della regina di Mediaset. Di che cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che in questo modo non l’avevamo mai vista prima. Ecco i dettagli.

Maria De Filippi a Tu si que Vales: spunta un ‘clamoroso’ particolare della conduttrice

La quinta puntata di Tu si que Vales, come tutti gli altri, sta regalando dei momenti davvero incredibili. Tra momenti emozionanti ed esilaranti, il nuovo appuntamento dello show di Canale 5 si sta dimostrando, ancora una volta, davvero imperdibile. E chi lo dice che durante il programma possiamo assistere solo a delle sorprendenti esibizioni? Perché, in effetti, durante l’attuale appuntamento, siamo venuti a conoscenza di un ‘clamoroso’ particolare di Maria De Filippi. Di che cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto nel minimo dettaglio. Prima di iniziare l’esperienza sensazionale, la concorrente ha invitato i quattro giudici prescelti per questa esibizione a togliersi le scarpe. Ecco. È proprio in questo momento che, per la prima volta in assoluto, abbiamo avuto la possibilità di scoprire un ‘clamoroso’ particolare della regina di Mediaset. Guardare per credere:

Davvero ‘curiosi’ questi calzini indossati dalla padrona di casa, vero?

