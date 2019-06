Taylor Mega è lesbica? L’influencer risponde alla domanda di un utente su Instagram e svela il suo vero orientamento sessuale.

Taylor Mega è una delle influencer italiane più amate dal pubblico. Con un profilo Instagram da oltre 1 milione e 700mila followers, Taylor fa spesso parlare di sé per le foto super sexy che posta, o per gli abiti che indossa agli eventi, che mettono quasi sempre in mostra il suo fisico mozzafiato. Ultimamente è stata sotto la lente del gossip per l’esperienza di una settimana al Grande Fratello e soprattutto per le continue e pesanti liti con Francesca De André, sia dentro che fuori dalla casa. Ma ora, a far discutere, è la voce sulla sua presunta omosessualità, alla quale Taylor ha voluto rispondere su Instagram per chiarire la situazione.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega risponde su Instagram: ‘Non sono lesbica, ma…’

Taylor Mega è un’avvenente e bellissima influencer su Instagram. Il suo profilo è cliccatissimo e le sue foto non passano mai inosservate, e nonostante abbia sempre avuto relazioni ufficiali solo con uomini, in molti hanno dubitato della sua eterosessualità. Così, mentre si dilettava a rispondere ai fan su Instagram, Taylor si è imbattuta nella domanda di un utente, che le ha chiesto se le piacciono le donne, o comunque se potrebbe mai andare oltre la semplice amicizia anche con una persona del suo stesso sesso.

La risposta dell’influencer è stata molto chiara e diretta: “Ho avuto molte esperienze con le donne, ma non sono lesbica. Non mi piace neanche l’espressione bisex, semplicemente l’amore non ha sesso per me”. Taylor ha spiegato che si sente aperta a qualsiasi tipo di amore, con donne o uomini, senza distinzioni di età o nazionalità. Ma se l’influencer non ha voluto inizialmente definirsi bisessuale, ha poi specificato in una storia successiva di sentirsi ‘pansessuale’: ‘Non conoscevo questa parola, ma ora che in tanti me l’avete scritta, direi di sì: sono pansessuale‘.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI