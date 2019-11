Alessia MArcuzzi fa impazzire tutti con una foto mozzadfiato in topless: lato B in primo piano per la conduttrice, Instagram diventa a dir poco ‘infuocato’.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della tv italiana. Quest’estate ha incantato tutti a Temptation Island Vip con la sua grande sensibilità e il suo modo di raccontare con rispetto ed empatia le storie di tutti i concorrenti. Proprio questa sua caratteristica le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico e di ricevere tanti complimenti, anche da parte di persone per lei molto importanti. Ma oltre a essere una grande professionista e una conduttrice di successo, Alessia è soprattutto una bellissima donna, e pubblica spesso su Instagram foto che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato e la sua incredibile sensualità. Lo stesso è accaduto proprio poco fa, quando la Marcuzzi ha condiviso uno scatto da urlo in topless e con il lato B in primo piano: ecco l’immagine che ha mandato in delirio i suoi tantissimi fan.

Alessia Marcuzzi in topless fa impazzire i fan: lato B in primo piano, ecco lo scatto mozzafiato su Instagram

Alessia Marcuzzi ha fatto letteralmente impazzire i fan con uno scatto mozzafiato che ha pubblicato poco fa su Instagram. La conduttrice, che è sempre bellissima e impeccabile nelle sue foto, si è lasciata andare stavolta, mostrandosi addirittura in topless. Lo scatto evidentemente risale al periodo delle vacanze, perché Alessia è al mare e nella didascalia scrive che darebbe qualunque cosa per tornare a quel luogo da sogno. In effetti, l’acqua in cui si trova è davvero cristallina, ma quello che più fa impazzire i fan è che la Marcuzzi è senza reggiseno e si copre il decolleté solo con le mani, ma soprattutto è girata di schiena, con il lato B da urlo in primo piano, appena coperto da un mini slip azzurro. La foto è davvero ‘piccante’ e ha mandato Instagram in tilt. Giudicate voi stessi!