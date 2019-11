Tu Si Que Vales, piccolo ‘incidente’ per Maria De Filippi: la battuta di Rudy Zerbi non passa inosservata, è accaduto tutto subito dopo un’esibizione.

Tu Si Que Vales è un programma davvero molto amato dal pubblico, perché ogni settimana regala momenti emozionanti, incredibili colpi di scena, e non mancano talvolta anche momenti di tensione. La quinta puntata non è certamente da meno e continua a stupire. Dopo l’esibizione dei due brasiliani Edson e Leon che ha colpito profondamente Maria De Filippi, anche il capo della giuria popolare Sabrina Ferilli si è commossa davanti alla performance degli Esteriore Brothers, i quattro fratelli che hanno cantanto ‘Uomini Soli’ dei Pooh. Insomma, la serata ha regalato tante emozioni, ma anche un piccolo ‘incidente’ capitato a Maria De Filippi subito dopo un’esibizione: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Maria De Filippi, piccolo ‘incidente’ a Tu Si Que Vales: è accaduto subito dopo un’esibizione

Maria De Filippi ha avuto un piccolo ‘incidente’ durante la quinta puntata di Tu Si Que Vales, proprio nel momento in cui era chiamata a dare un giudizio a una delle performance in gara. Nulla di grave, sia chiaro. Dopo l’esibizione dei due ballerini Maude e Raphael, che hanno ottenuto il 100% del consenso del pubblico in studio, i giudici sono stati chiamati da Belen Rodriguez a decidere se mandare il duo direttamente in finale. Per dare un voto positivo, avrebbero dovuto raggiungere i concorrenti al centro dello studio.

Maria De Filippi, così come Rudy Zerbi e Gerry Scotti, si è alzata immediatamente, ma i due ballerini non sono stati comunque ammessi in finale perché Teo Mammuccari ha deciso di rimanere al suo posto. Proprio mentre il conduttore spiegava le sue ragioni, la De Filippi non è riuscita a trattenere un sonoro starnuto, che ha bloccato il collega. Immediata la battuta di Rudy Zerbi: ‘Maria è allergica alle caz**te’, ha detto, sottolineando così di non condividere affatto il pensiero di Mammuccari e scatenando chiaramente l’ilarità dello studio.