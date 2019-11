Chi è Fabio Volo: età, carriera, vita privata ed Instagram dello scrittore

Chi è Fabio Volo? Ecco cosa occorre sapere su di lui, a partire dalla sua età, carriera, vita privata e canale Instagram.

Come raccontato in un nostro recente articolo, la puntata odierna di Domenica In sarà davvero imperdibile. Come ogni settimana, anche oggi saranno presenti nello studio di Mara Venier davvero incredibili. Non soltanto Gigliola Cinquetti e Giorgio Panariello, che molto probabilmente parlerà della sua vita sentimentale, ma anche Fabio Volo. E tanti altri ancora, ovviamente. Ecco. A proposito di quest’ultimo, conoscete proprio tutto di lui? No? Beh, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Come è nostro solito fare, passeremo in rassegna ogni minimo particolare su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera e vita privata. Ecco nei minimi dettagli cosa occorre sapere.

Chi è Fabio Volo: età, biografia e carriera

Fabio Volo, nome d’arte di Fabio Bonetti, nasce a Calcinate, in provincia di Brescia, il 23 Giugno del 1972. La sua carriera inizia davvero da piccolo. Conseguita la licenza media inferiore, il giovane intraprende i primi passi nel mondo musicale. Tanto ad arrivare ad incidere il primo singolo, intitolato ‘Volo’, presso l’etichetta Media Records. Abbandonata la musica nel 1996, Fabio inizia la sua carriera nel mondo radiofonico e, soprattutto, televisivo. Non soltanto, infatti, sarà uno dei conduttori di punta di Radio Capital, ma sarà accanto a Simona Ventura ed Andrea Pellizzari al timone de Le Iene Show. Da questo momento, la carriera di Fabio è completamente in ascesa. Il giovane, infatti, sarà autore di numerosi libri di successo. Tra cui: Esco a fare due passi (suo primo romanzo, pubblicato nel 2006), Una vita che ti aspetto, Il giorno in più, Le prime luci del mattino. E tanti altri ancora. Ma non è finita qui. Perché, oltre per la conduzione di diversi programmi televisivi di successo, Fabio sarà ‘arruolato’ anche al cinema. In diverse pellicole cinematografiche, tra cui Manuale D’Amore – I Capitoli successivi, Bianci e Nero, Matrimoni ed Altri disastri, sarà uno dei personaggi di spicco. Insomma, è o non è un artista a tutto tondo? Beh, sembrerebbe essere proprio così. Data la sua carriera costellata di variegate esperienze.

Instagram e vita privata dello scrittore bresciano

Su Instagram, il buon Fabio è una vera e propria celebrità. Non soltanto, infatti, lo scrittore conta più di 840 mila followers, ma anche il suo numero dei post è davvero notevole. Pensate, si contano all’incirca 1119 post. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Sul suo profilo social, Fabio è solita condividere scatti di ogni genere. Momenti di vita quotidiana, lavorativa e, perché no, veri e propri momenti ‘personali’.

La sua vita privata? Dal 2011, Fabio convive con Jóhanna Hauksdóttir. Un’istruttrice di pilates conosciuta a New York mentre girava parte del film Un giorno in Più. Da quel momento, i due non si sono più lasciati. Tanto che, nel 2013 e 2015, sono nati i loro due figli.