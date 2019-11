Silvia Provvedi si è lasciata immortalare su Instagram con un pantaloncino davvero molto corto, ma un dettaglio cattura l’attenzione.

C’è poco da dire: Silvia Provvedi è davvero incantevole. E non perde mai occasione di poter sfoggiare pubblicamente la sua bellezza. Insieme a sua sorella Giulia, la giovane cantante è solita condividere degli scatti davvero da togliere il fiato. Che, in un batter baleno, riescono a catturare l’attenzione di tutti. L’ultimo è stato pubblicato pochissime ore fa. E, come tutti gli altri, è stato un vero e proprio successone. Silvia, infatti, si è lasciata immortalare con indosso un pantaloncino davvero troppo corto. Ed è proprio per questo motivo che è stato praticamente impossibile non notare quel ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Guardare per credere. Ecco la foto in questione.

Silvia Provvedi, pantaloncino troppo corto: un dettaglio cattura l’attenzione

Ogni foto di Silvia Provvedi è un vero e proprio ‘colpo’ al cuore per tutti i suoi fan. Con la sua smisurata bellezza, semplicità e sensualità, la bella gemella di Giulia è solita lasciare senza parole i suoi sostenitori. E guardando la sua photogallery su Instagram, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ecco. L’ultima entusiasmante foto risale a qualche ore fa, come dicevamo precedentemente. Eccola nel dettaglio:

Super bellissima, vero? Silvia, così come sua sorella Giulia, vanta di un fascino davvero irresistibile. E lo si dimostra alla grande anche in questa foto. Con questo pantaloncino merlettato davvero molto corto, un Lato B in bella mostra e, soprattutto, da urlo, la giovane Provvedi lascia tutti senza parole. Tuttavia, c’è chi, oltre ad apprezzare la sua bellezza, non può fare a meno di notare un dettaglio.

Ebbene si. È proprio quel colorato tatuaggio disegnato sulla coscia di Silvia che non può assolutamente passare inosservato. Voi, invece, ci avevate fatto caso?