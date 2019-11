Con questa fantastica foto su Instagram, Belen Rodriguez svela per la prima volta un ‘particolare’ retroscena sulla sua infanzia: ecco cosa dichiara.

Sa sempre come stupire, Belen Rodriguez. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, com’è solita fare, ha pubblicato una foto su Instagram da togliere il fiato. Non parliamo soltanto per la sua bellezza, sia chiaro. Piuttosto, per un’inedita confessione che la showgirl argentina ha fatto del suo passato. E, soprattutto, della sua infanzia. La sua storia, ammettiamolo, è risaputa da tutti. Giunta in Italia davvero piccolina, ha dovuto compiere numerosi sacrifici che ottenere il clamore e il successo che detiene oggi. Tuttavia, questo retroscena è del tutto nuovo. Fino a questo momento, infatti, la modella non ne aveva mai parlato prima. Siete curiosi di saperlo anche voi? Tranquilli, vi sveliamo tutto nel minimo dettaglio.

Belen Rodriguez, il retroscena inedito sulla sua infanzia: non lo aveva mai detto prima

Come ben sapete, Belen Rodriguez si diletta spesso a pubblicare foto davvero deliziose su Instagram. Sul suo canale, infatti, ce ne sono davvero diverse: in costume, a lavoro, con Stefano. Eppure, tutte ci offrono un’immagine dell’argentina davvero straordinaria. Anche l’ultima, pubblicata pochissimi istanti fa, ha la medesima funzione. In questo scatto in bianco e nero, la showgirl argentina è davvero fantastica. Tuttavia, è proprio ‘grazie’ a tale scatto che siamo venuti a conoscenza di un retroscena inedito legato alla sua infanzia. Prima, però, di svelarvelo, vogliamo mostrarsi la foto in questione:

Davvero fantastica, vero? Anche se, come dicevamo precedentemente, a catturare l’attenzione è quel ‘particolare’ aneddoto legato alla sua infanzia. “Da piccolina mi facevo chiamare Flor Monica”, svela la Rodriguez. Ecco. È proprio questo particolare che non conoscevamo affatto della sua vita. Infatti, lei stessa dopo continua: “Un giorno vi racconterò per bene”. Chissà, per quale motivo Belen si faceva chiamare in questo modo. Anche se, si sa, lei è una donna da mille risorse.