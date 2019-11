Ancora prima della messa in onda della loro intervista per Le Iene, Le Donatella sono state protagoniste di un triste episodio social: ecco cosa è accaduto.

Tra pochi istanti andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. E con essa, verrà mandata in onda l’incredibile intervista che, per la prima volta, è stata fatta a Le Donatella. Ebbene si. Giulia e Silvia Provvedi si lasceranno andare ad una lunga ed intensa chiacchierata nel programma di Davide Parenti. Tuttavia, a poche ore dalla messa in onda dell’intervista, le due gemelle sono state protagoniste di un triste episodio social. Dopo aver pubblicato una foto insieme, come tra l’altro sono solite fare, le due giovani cantanti hanno ricevuto dei commenti per nulla piacevoli. Di cosa parliamo? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Le Donatella, triste episodio social a poche ore dall’intervista per Le Iene

Come ben sapete, Le Donatella sono solite condividere particolari scatti fotografici. Sul loro canale Instagram, infatti, Giulia e Silvia Provvedi si dilettano a pubblicare fotografie da togliere il fiato. Che, data la loro smisurata bellezza, riescono a catturare l’attenzione immediata dei loro sostenitori. La medesima cosa è avvenuta pochissime ore fa. Quando, come sono solite fare, hanno pubblicato una foto davvero stupenda. Sono insieme, come sempre. E, soprattutto, più belle che mai. Lo testimoniano, infatti, i numerosi ‘likes’ che, in un batter baleno, hanno ricevuto. Guardare per credere:

Tuttavia, oltre che i numerosi commenti d’apprezzamento per la loro bellezza, Le Donatella sono state protagoniste anche di uno triste episodio social. Ecco i dettagli:

Ecco. Sono proprio questi alcuni dei commenti apparsi sotto la foto in questione delle due giovani ragazze. C’è chi, infatti, attacca Giulia e Silvia per essere ricorse alla chirurgia estetica. E chi, invece, attacca il loro ‘lavoro’. È proprio per questo motivo che non hanno perso occasione di poter rispondere a tono a tale accusa.