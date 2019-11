Belen Rodriguez, look da urlo a Tu Si Que Vales: si riprende dall’alto, abito mini e scollatura ‘esagerata’

Belen Rodriguez, look mozzafiato per la registrazione di ‘Tu Si Que VAles’: si riprende dall’alto, la scollatura è ‘esagerata’ e l’abito è davvero minuscolo.

Belen Rodriguez è bellissima e, qualunque sia il suo look, fa sempre impazzire i fan. La conduttrice argentina, attivissima sui social, pubblica spesso e volentieri foto e video che mettono in mostra il suo corpo a dir poco mozzafiato e le sue curve esplosive. Del resto, la sensualità di Belen è cosa nota a tutti. In questo periodo d’oro per lei, in cui è tornata insieme al marito Stefano De Martino e insieme sognano di allargare la loro famiglia, l’argentina è molto impegnata anche dal punto di vista lavorativo, in particolare con la conduzione di Tu Si Que Vales. Poco fa Belen ha pubblicato delle storie Instagram durante la registrazione di una nuova puntata del programma, mostrando un look davvero mozzafiato, dalla scollatura ‘esagerata’: quando si riprende dall’alto, il video diventa davvero irresistibile.

Belen Rodriguez, look mozzafiato a ‘Tu Si Que Vales’: scollatura esagerata e abito minuscolo

Belen Rodriguez ha un corpo da urlo, davvero perfetto in ogni parte, con le curve al posto giusto. Ecco perchè qualunque sia l’outfit che sceglie, riesce sempre a essere al top. Poche ore fa, impegnata con le riprese di una nuova puntata di Tu Si Que Vales, la bella argentina ha mostrato il suo look, riprendendosi dall’alto mentre era seduta accanto agli altri due presentatori, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che nei video scherza con lei. La conduttrice indossa un completo con una scollatura super, che lascia addirttura scoperte le spalle e mette in evidenza il suo decolleté esplosivo, con una mini gonna aderente, che ha uno spacco vertiginoso. Insomma, Belen è davvero una dea, e i suoi followers non vedono l’ora che la puntata in questione vada in onda, così da poter ammirare meglio la sua incredibile bellezza.