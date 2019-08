Pochissime ore fa, è spuntato un video in cui si vede chiaramente che Stefano De Martino dice tutta la verità sulla questione se Belen è incinta.

In questi giorni non si fa altro che parlare di questo argomento: Belen Rodriguez è incinta? In realtà, sono diversi mesi che circola questa voce sul web. Soltanto negli ultimi giorni ed, in particolare, in seguito ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale Di Più, esse si sono fatte più insistenti ma, soprattutto, davvero numerose. L’argentina e Stefano De Martino, quindi, sono in attesa del loro secondo figlio? In fondo si sa, il giovane ballerino non ha mai nascosto il desiderio di poter allargare la famiglia. E, soprattutto, dare a Santiago un fratello o una sorella. Ebbene. Quindi? Tra nove mesi diventeranno di nuovo genitori i due piccioncini? Ecco tutta la verità raccontata dal napoletano.

Belen Rodriguez è incinta? Stefano dice la verità

Purtroppo, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono dovuti separare per un po’. Sappiamo che, il napoletano oltre che un fantastico ballerino ed eccellente conduttore, in questo ultimo periodo, si sta dilettando anche nei panni di deejay. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, è stato costretto a ‘lasciare’ la sua dolce moglie e Santiago ad Ibiza. Proprio ieri, infatti, in una nota discoteca di Palinuro, in provincia di Salerno, il bel napoletano ha intrattenuto con la sua musica scatenata tutti i ragazzi e le ragazze giunti nel locale pronti a divertirsi. Inconsapevole che, da lì a poco, avrebbe raccontato tutta la verità sulla presunta gravidanza di Belen. Da come si evince da un video pubblicato su Instagram dal profilo Gossipnewsitalia, una ragazza, giunta sotto la consolle per ammirare Stefano, gli fa una delle domande che, in questi ultimi periodo, si stanno facendo un po’ tutti: “Ma Belen è incinta?”. Immediata è stata, quindi, la risposta del ragazzo. Che, con un sorriso un po’ biricchino, ha smentito categoricamente tale notizia.

