Chiara Nasti è una delle influencer più seguite e apprezzate sul web. La bella napoletana conta ben 1 milione e 700 mila followers ed è davvero amatissima dai suoi fan, che seguono con dedizione tutto ciò che pubblica. Il suo profilo, del resto, è pieno di foto che mettono in evidenza la sua bellezza e il suo fisico da urlo, ma anche di racconti sulla sua vita quotidiana, o retroscena del suo passato. L’influencer condivide quasi tutto con i suoi followers, e poco fa ha anche mostrato nelle storie Instagram un video di un momento davvero ‘da brividi’ per lei: Chiara nelle immagini è davvero terrorizzata, ecco cosa le è accaduto.

Chiara Nasti terrorizzata: ecco il video del momento ‘da brividi’ che ha vissuto qualche ora fa

Chiara Nasti è sempre super attiva sui social e pubblica quasi tutto della sua vita quotidiana, dai momenti in famiglia, con i genitori e l’amata sorella Angela, a quelli con gli amici. Poche ore fa l’influencer ha mostrato nelle sue storie Instagram un video ‘da brividi’. Nelle immagini la bella napoletana è tranquillamente seduta a un tavolino, quando si trova davanti un enorme scarafaggio. Sì, avete capito bene, una cosa davvero dura da digerire per chiunque. In realtà, però, si tratta solo di uno scherzo. Ma andiamo con ordine.

E’ l’amico Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, a farle questo cattivissimo scherzo. Mentre Chiara ha gli occhi sul cellulare, infatti, lui appoggia sulla scrivania il grosso insetto di gomma, poi attira l’attenzione dell’amica e lei rimane letteralmente terrorizzata dall’orribile scarafaggio, tanto che urla e fa uno scatto all’indietro. Giusto il tempo di capire che si tratta solo di una presa in giro, e poi ride di gusto insieme a Marco, chiaramente sollevata dal fatto che l’animale sia finto.

