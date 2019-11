Dopo lo straordinario successo della pellicola, Joker 2 si farà? L’Hollywood Reporter svela un’indiscrezione che farà sognare i fan

Joker è un film uscito nel 2019 e diretto da Todd Phillips. La pellicola narra la storia di Arthur Fleck, aspirante cabarettista con problemi mentali che vengono acuiti dall’alienazione dalla società. Il protagonista del film viene interpretato da Joaquin Phoenix, che è stato il settimo attore ad interpretare il personaggio dei fumetti DC Comics. Il film ha avuto un successo mondiale: ha incassato circa un miliardo al botteghino ed è risultato il primo film vietato ai minori di 18 anni nella storia del cinema ad ottenere un incasso tale al botteghino. In Italia ha incassato 28 milioni e 800 mila euro. La pellicola, inoltre, è stato oggetto di travestimenti ad Halloween, come quelli di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. I fan adesso attendono con ansia il sequel.

Joker 2 si farà?

Secondo l’Hollywood Reporter, il regista Todd Phillips sarebbe a lavoro per la seconda parte di Joker. L’indiscrezione dell’ultima ora ha fatto letteralmente impazzire i fan del personaggio dei fumetti Comics e se dovesse essere confermata avrebbe sicuramente del clamoroso. Nel ruolo di Joker dovrebbe esserci ancora Joaquin Phoenix, che ha grosse probabilità di vincere l’Oscar come miglior attore e che di recente è stato coinvolto in un incidente stradale. Non sappiamo ovviamente quale sarà la trama del sequel della pellicola. Arthur Fleck e Bruce Wayne, rispettivamente Joker e Batman, si incroceranno? Il supereroe di Gotham City si è intravisto ancora giovane alla fine del film. Il sequel di Joker potrebbe partire proprio da lì.

Queste al momento sono solo indiscrezioni. Non possediamo ancora alcuna notizia ufficiale, quindi possiamo solo fare delle supposizioni. L’arrivo del sequel farebbe sicuramente impazzire di gioia tutti coloro che sono rimasti affascinati dalla pellicola di Todd Phillips, che pregusta un nuovo incasso miliardario.