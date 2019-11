Anticipazioni Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono ritornati in studio per annunciare una clamorosa novità dopo la scelta.

Ieri, mercoledì 20 Novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ecco. Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal sito web IlVicolodelleNews, quella di ieri è stata registrazioni davvero ‘particolare’. Non soltanto per la clamorosa novità in arrivo per Alessandro Zarino, ma anche per un annuncio a sorpresa che Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon hanno fatto sul loro futuro. I due giovani ragazzi, infatti, sono diventata una coppia a tutti gli effetti una settimana fa. Quando Giulia, durante un ballo, ha scelto improvvisamente ed inaspettatamente il corteggiatore romano. È proprio per questo motivo che, ospiti nella puntata di ieri, hanno svelato una loro importante decisione. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne Anticipazioni, novità in arrivo per Giulia e Daniele a pochi giorni dalla scelta

È accaduto davvero di tutto nella registrazione di ieri di Uomini e Donne. Non soltanto Alessandro Zarino è ritornato negli studi televisivi per un nuovo incarico, ma sono stati presenti anche Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. Come dicevamo precedentemente, i due sono diventati una coppia di fatto da una settimana. Eppure, hanno tutte le buone intenzioni per far diventare la loro storia d’amore davvero indimenticabile. Stando a quanto trapelato da alcune anticipazioni svelate dal sito web IlVicolodelleNews, sembrerebbe che i due piccioncini si siano recati nello studio televisivo per raccontare di una clamorosa novità in arrivo. Di che cosa parliamo? Semplice! A quanto pare, Giulia e Daniele hanno in procinto di andare a vivere insieme. Non a caso, da quanto scritto, sembrerebbe che i due stiano cercando già casa insieme. Certo, può essere una decisione ‘affrettata’, dato che sono una coppia da pochissimo tempo, ma se c’è l’amore..