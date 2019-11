Trono Classico, Uomini e Donne Anticipazioni oggi, 21 novembre: Giulio parla della sua famiglia e passa la notte con le due corteggiatrici.

Torna l’appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ci ha regalato delle puntate molto interessanti e le anticipazioni di oggi, 21 novembre sono ricche di momenti che promettono bene. La settimana scorsa avevamo lasciato l’ormai ex tronista Alessandro Zarino con un bel 2 di picche da Veronica Burchiello. La ragazza è stata poi scelta da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di nuova tronista e ha subito accettato. Ma cosa succederà tra i tronisti nella puntata di oggi di Uomini e Donne?

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulia passa la notte con le corteggiatrici

Dalle anticipazioni del Trono Classico sappiamo che al centro dell’attenzione ci saranno Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Entrambi sono arrivati verso la fine del loro percorso e la scelta si avvicina. Sempre dalle ultime novità su Uomini e Donne sappiamo che Giulia ha fatto la sua scelta ma ancora non sappiamo cosa farà Raselli. Il tronista ha così organizzato due esterne identiche per Giulia e Giovanna per capire con quale delle due si troverà meglio. Giulio inoltre chiamerà sua mamma e sua zia e parlerà del suo rapporto con loro alle due ragazze. Una, Giovanna, ascolterà attentamente, l’altra, Giulia, farà vertere il discorso su se stessa facendo arrabbiare il tronista. La reazione delle ragazze quando però scoprono di aver fatto la stessa esterna è piuttosto intensa. Entrambe si infuriano anche perché hanno trascorso la giornata insieme entrambe, dormendo anche nella stessa casona. Intanto vediamo delle differenze perché se Giulia nella notte andrà da Raselli, con Giovanna le cose saranno diverse perché sarà proprio il tronista a recarsi dalla corteggiatrice lasciandosi andare a baci appassionati.

Carlo e Veronica: i nuovi tronisti di Uomini e Donne Over

Per quanto riguarda gli altri tronisti invece, vediamo entrare in scena a tutti gli effetti Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Per loro però c’è ancora tempo e Maria De Filippi lascia che i due si ambientino un po’ e capiscano, almeno Carlo che è nuovo, come funziona il dating show.