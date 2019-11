Uomini e Donne Alessandro Zarino, annuncio a sorpresa: i fan sono rimasti senza parole; ecco cosa è appena accaduto su Instagram.

Nonostante la sua avventura a Uomini e Donne sia stata molto breve, Alessandro Zarino è stato uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico. Sul web, sono stati milioni i commenti dei fan dispiaciuti per come è finito il suo percorso sul trono. Il napoletano, infatti, ha ricevuto un no dalla bella Veronica Burchielli, che è a sua volta diventata tronista. Ma i numerosi sostenitori di Zarino possono essere felici: durante la registrazione di ieri del Trono Classico, ad Alessandro è stato proposto un ruolo nella scuola di Amici 19. Ma non solo! Una nuova splendida notizia è appena giunta da Instagram. Siete curiosi di scoprire cosa bolle in pentola? Ve lo sveliamo subito!

Uomini e Donne Alessandro Zarino, annuncio a sorpresa: “Ho appena riaperto i social”

Buone notizie per le telespettatrici di Uomini e Donne. Soprattutto per le tantissime fan di Alessandro Zarino, amareggiate per la fine anticipata dal suo percorso sul trono. Ebbene, non solo potrete vedere il bel napoletano nella scuola di Amici come nuovo insegnante di crossfit: l’ex tronista è tornato anche su Instagram! Ad annunciarlo è stato proprio lui, questa mattina, con una story che ha fatto letteralmente impazzire le fan. Ecco una foto tratta dal video:

Un buongiorno inaspettato, quello di Zarino su Instagram. Dopo lo stop ‘forzato’ sui social per via dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Alessandro ha riaperto i suoi profili. E, come ha annunciato nella story, presto dedicherà del tempo ai suoi followers per ‘parlare di tante cose’. Senza dubbio, i fan vorranno sapere la sua opinione sulla burrascosa conclusione del suo trono. Non ci resta che attendere news direttamente dal protagonista assoluto di questo Trono Classico. Cosa aspettate a seguire Alessandro su Instagram? Ecco una foto tratta dal suo profilo ufficiale: