Mahmood, splendida notizia per il cantante: i fan sono felicissimi, tra i commenti dei personaggi noti, arriva anche quello di Sfera Ebbasta, ecco cosa è successo.

Mahmood è uno dei cantanti del momento, non ci sono dubbi. Vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, nonostante non siano mancate polemiche, è letteralmente esploso nell’ultimo anno, ottenendo un successo incredibile. Il brano che lo ha consacrato sul palco dell’Ariston, ‘Soldi’, è diventato una hit e ha vinto tantissimi riconoscimenti, in Italia e non solo. Mahmood, infatti, è arrivato anche secondo all‘Eurovision Song Contest, e inoltre il suo è stato uno dei brani più ascoltati di sempre su Spotify. Un successo incredibile, insomma, per il cantante, che ha sbancato anche con il suo nuovo singolo, Barrio. Ora, una splendida notizia ha raggiunto Mahmood, rendendo orgogliosi e felici i suoi tantissimi fan. L’annuncio è stato pubblicato anche su Instagram, e tra i commenti è arrivato anche quello di Sfera Ebbasta: ecco cos’è successo.

Mahmood ha ricevuto un riconoscimento che l’ha reso davvero felice e orgoglioso. Il cantante, infatti, ha vinto un premio molto ambito durante la cerimonia degli Mtv Europe Music Awards, che appunto premia gli artisti europei, in base alle categorie. Mahmood ha vinto quello per la categoria Best Italian Act, ovvero miglior interprete italiano. A gareggiare con lui, altri colleghi di grande livello, come Salmo, Elodie, Elettra Lamborghini e Coez. Il premio è andato però a Mahmood, che lo ha esibito con grandissimo orgoglio anche su Instagram pubblicando le foto e il video dell’esultanza dei suoi collaboratori. Tra i commenti e i complimenti ricevuti, non sono mancati quelli di Sfera Ebbasta, che gli ha inviato un’emoticon, ricevendo anche la risposta del cantante, che gli ha scritto un affettuoso ‘Brooo’. I due, tra l’altro, saranno insieme questa sera, nella diretta del quinto Live di X Factor, dove Mahmood è stato invitato come ospite.