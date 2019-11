Chiara Ferragni, la gaffe su Instagram: si riprende e…accade qualcosa di ‘imprevisto’; ecco cosa è successo nelle stories della bellissima influencer.

Di influencer, al giorno d’oggi, ce ne sono a migliaia. Ma la regina di tutte resta lei, Chiara Ferragni, che grazie ai social ha creato un vero e proprio impero. La biondissima moglie di Fedez ha raggiunto, ad oggi, la cifra di ben 17,7 milioni di followers su Instagram. Followers provenienti da ogni parte del mondo, che giorno dopo giorno seguono le sue ‘avventure’ tra look, eventi di moda e l’amore per la sua famiglia. E, proprio qualche ora fa, Chiara ha condiviso coi fan le immagini della splendida serata trascorsa: la Ferragni ha partecipato a un evento dedicato alla nuova collezione di gioielli firmata dalla sorella, Valentina Ferragni. Per l’occasione, Chiara ha indossato un abito che non è passato inosservato, dalla scollatura notevole. Ma, proprio durante la serata, è accaduto qualcosa di ‘imprevisto’. Nelle stories della influencer, spunta un video molto particolare: siete curiosi di scoprire cosa è successo? Ve lo sveliamo subito.

Chiara Ferragni, la gaffe su Instagram: si riprende ma…l’influencer rischia di cadere!

Bellissima ma soprattutto autoironica! Chiara Ferragni è amata anche per questo, per la sua capacità di prendersi in giro. È quello che è successo qualche ora fa su Instagram, nelle stories della famosa imprenditrice digitale. Chiara si riprende col cellulare mentre sfila in un corridoio, con l’intento di mostrare ai fan il suo outfit. Ma, mentre cammina, la Ferragni sta per cadere, barcollando vistosamente. Il video, però, nonostante la simpatica gaffe, è stato ugualmente postato dalla biondissima influencer, che ha ironizzato così:

Ecco il momento della (quasi!) caduta della influencer, che scrive: “Quando vuoi essere cool, ma…”. Un video davvero esilarante, che ha dimostrato come Chiara sia ‘una di noi’, nonostante la sua straordinaria popolarità. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram?