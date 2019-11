Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez incanta lo studio e il pubblico da casa con un look mozzafiato: minigonna vertiginosa per la conduttrice, fan in delirio.

Anche questa sera va in onda una nuova puntata di ‘Tu Si Que Vales’, programma seguitissimo su canale 5, presentato da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con giudici di grande successo come Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, oltre a Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare. Il talent regala ogni volta tante emozioni e colpi di scena, e talvolta anche qualche momento di tensione. Ma quello che più di tutto fa impazzire il pubblico, solitamente, è la bellezza di Belen, che ogni sabato incanta lo studio con i suoi look mozzafiato. Anche stasera la conduttrice non ha deluso le aspettative, scegliendo un outfit davvero da urlo: ecco cosa indossa l’argentina.

Tu Si Que VAles è in onda con una nuova puntata e anche stasera Belen ha deciso di incantare e far impazzire tutti con il suo look mozzafiato. La bella argentina indossa un completo molto ‘particolare’, composto da giacca nera e una minigonna a quadri verde e nera, davvero vertiginosa. La gonna scelta da Belen lascia scoperte le sue gambe da urlo, e i sandali dal super tacco a spillo rendono il tutto ancora più ‘audace’ e ‘piccante’. Impossibile non guardare la bellezza e la sensualità di Belen, che come sempre ruba la scena e attira tutti gli sguardi su di sé con i suoi look sempre impeccabili. Questa sera, però, in particolare, Belen sembra davvero irresistibile, anche per la scelta dell’acconciatura, un sexy chignon, che mette in risalto il suo bellissimo viso. E a voi piace la scelta di look dell’argentina?