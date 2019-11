Luigi Mastroianni e Irene Capuano, ritorno di fiamma in vista? L’ex tronista fa chiarezza, la sua risposta spiazza tutti, ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono stati insieme 6 mesi, dopo che lui l’ha scelta a Uomini e Donne. I due hanno avuto una bella e intensa storia d’amore, che si è chiusa da poco, anche se le cause della rottura non sono mai state svelate apertamente. Ultimamente Luigi è stato avvistato con una ragazza, che lui dice essere solo un’amica, e alcune segnalazioni lo vorrebbero già impegnato con qualcun’altra, ma al momento non c’è niente di ufficiale. L’ex tronista ha rilasciato un’intervista radiofonica a Giada Di Miceli, con la quale ha parlato di Irene e della fine della loro storia, oltre che rispondere alla possibilità di un ritorno di fiamma con lei: le sue parole hanno spiazzato tutti.

Luigi Mastroianni, possibile ritorno di fiamma con Irene? Le sue parole spiazzano tutti

Luigi Mastroianni ha rilasciato un’intervista a ‘Non Succederà più’, trasmissione radiofonica curata da Giada Di Miceli, parlando della rottura con irene capuano. L’ex tronista continua a non voler svelare i dettagli della fine di questo amore, dicendo che si è trattato di una scelta condivisa da entrambi per motivazioni che loro preferiscono mantenere private. La conduttrice gli ha chiesto se ci sia per lui la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex corteggiatrice, ma la sua risposta ha spiazzato tutti per quanto è stata netta: ‘No, non ci sono possibilità, mancano i presupposti’. Luigi ha chiuso le porte a questa eventualità, pur affermando che nella vita non bisogna mai ‘dire mai’.

Ad oggi però le possibilità di una riappacificazione tra i due sembrano davvero ridotte all’osso. Luigi ha preferito anche non commentare la decisione di Irene di ricorrere alla chirurgia per aumentare di qualche taglia il suo seno, e sulle voci che girano in merito alla sua nuova fiamma, Luigi ha detto che al momento è impegnato solo con il lavoro.