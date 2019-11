Valentina Dallari ha pubblicato una foto su Instagram con una scollatura davvero esagerata in primo piano, ma quel dettaglio non passa inosservato.

È davvero ‘esplosiva’ Valentina Dallari in una delle sue ultime foto pubblicate su Instagram. Certo, come tutte le altre, è vero. Eppure, in questa la deejay veronese è davvero ‘esagerata’. A pochi giorni dalla sua ospitata a Live, in merito all’accuso di furto da parte di un organizzatore di una serata a cui l’ex tronista di Uomini e Donne vi ha preso parte, la bella Dallari si immortalata, sul suo account social ufficiale, con una scollatura prosperosa in primo piano. Ecco. È proprio questa foto che, oltre per la smisurata bellezza, ha catturato la reazione dei suoi followers per un ‘dettaglio’ in particolare. Siete curiosi di sapere di cosa parliamo nello specifico? Diamoci uno sguardo insieme.

Valentina Dallari, scollatura ‘esagerata’ in primo piano: il dettaglio che non sfugge

È una vera e propria star, Valentina Dallari. Non soltanto per il pregresso televisivo a Uomini e Donne, per il suo libro ‘Non mi sono mai piaciuta’ che, come dicevamo in un nostro recente articolo, tratta di argomenti davvero delicati e, soprattutto, molto cari alla nostra generazione, ma anche per il suo profilo Instagram. L’ex tronista del famoso dating show, infatti, vanta di una bellezza davvero incredibile. E così, sul suo account social ufficiale, non perde occasione di poterla mostrare apertamente. Lo ha fatto alcune settimane fa. Ed anche pochi giorni fa. Quando ha pubblicato una deliziosa foto con una scollatura ‘esagerata’ in primo piano. Guardare per credere:

Favolosa, vero? Tuttavia, c’è chi, anziché apprezzare la bellezza della deejay veronese, non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Ecco. È proprio questo ‘dettaglio’ che non passa assolutamente inosservato della foto di Valentina. A quanto pare, però, ‘mistero’ risolto. Quello che sembrerebbe essere il risultato di un incidente ‘piccante’, non è altro che un gioco di ombre.