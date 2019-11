Scontro tra Tiziano Ferro e Fedez, accusato di omofobia dal collega, interviene anche Mika: “Deve dire che è stato uno str**zo!”, ecco le sue dure parole prima del concerto.

La scorsa settimana ha impazzato sui social e su tutti i mezzi di informazione la polemica a distanza tra Tiziano Ferro e Fedez. Il cantante di ‘Rosso Relativo’ ha accusato il rapper di averlo offeso anni fa con il testo di una canzone, risultando dunque omofobo ai suoi occhi. Fedez, dalla sua, non ha affatto accettato di buon grado le accuse di Ferro, dicendo che lui conosceva bene questo suo testo, risalente tra l’altro a 10 anni fa, e non si era offeso all’epoca, e ha anche spiegato che si trattava di una canzone intitolata ‘Tutto il contrario’, nella quale lui diceva appunto il contrario di quello che pensa. ‘Io non sono omofobo, con Mika in passato abbiamo fatto tante iniziative contro l’omofobia’, ha detto. Ora, proprio Mika è intervenuto sulla questione, esprimendo il suo pensiero con parole abbastanza forti: leggete e scopriamo insieme cos’ha detto l’ex giudice di X Factor.

Mika interviene nello scontro Tiziano Ferro-Fedez: ecco le sue dure parole prima del concerto

Mika ha tenuto ieri un bellissimo concerto a Torino, prima data italiana del ‘Revolution Tour’. Il cantante ha emozionato tutto il suo pubblico con una performance meravigliosa, durante la quale è anche sceso in mezzo ai suoi sostenitori senza bodyguard né sicurezza. Insomma, uno spettacolo davvero imperdibile, prima del quale il cantante ha fatto una conferenza stampa ed ha espresso la sua opinione in merito allo scontro a distanza tra Tiziano Ferro e Fedez.

Mika, che con Fedez ha lavorato a X factor, ha detto di non aver capito perché sia stato tirato in ballo dal rapper, ma comunque ha specificato di non aver mai avuto la sensazione che fosse omofobo. ‘Di sicuro, però, se Tiziano o qualsiasi giovane si è sentito offeso da un suo testo, deve dire ‘Ok, sono stato uno str**zo, vi spiego perchè ho scritto quelle cose’. Le paure di tutti con il tempo e con l’amore si possono superare’, ha detto Mika senza giri di parole. Che ne pensate del suo intervento?