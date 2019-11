Taylor Mega, l’inedito retroscena sulla sua infanzia: questa confessione nessuno se l’aspettava

Sul suo canale Instagram, Taylor Mega si è lasciata andare ad un’inedita confessione su un particolare retroscena sulla sua infanzia: i dettagli.

Si è confessata senza troppi peli sulla lingua, Taylor Mega. Pochissime ore fa, l’influencer, tramite domande e risposta sul suo canale Instagram, si è lasciata andare ad un racconto della sua vita davvero molto particolare. Non soltanto, infatti, ha confessato per la prima volta qual è il suo più grande incubo, ma ha anche raccontato, per la prima volta, un inedito retroscena sulla sua infanzia. Non è la prima volta che la bella Mega si lascia andare a delle toccanti rivelazioni sul suo conto, ma questo aneddoto è davvero inaspettato. Considerando, soprattutto, l’enorme successo che attualmente Taylor detiene. Ma siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Ecco i dettagli.

Taylor Mega, l’inedito retroscena sulla sua infanzia: il racconto su Instagram

In attesa di vederla in una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, Taylor Mega si è concessa a qualche domanda ‘privata’ su Instagram. E così, rispondendo ad alcuni quesiti dei suoi sostenitori, la bella influncer ha raccontato un po’ di se e, soprattutto, della sua vita. Infatti, come dicevamo precedentemente, si è lasciata andare ad un’inedita confessione sulla sua infanzia. Ecco di che cosa parliamo:

“Una recita scolastica che ricordi di più”, recita la domanda posta su Instagram a Taylor. Una domanda ‘innocua’, quindi. Ma che portato a galla un retroscena pazzesco. Stando a quanto dichiarato dalla bella Mega, quindi, l’influencer non era affatto incline a parlare in pubblico. Non a caso, ogni volta che era protagonista di una recita scolastica, lei iniziava a piangere e scappava dalla mamma. Insomma, un retroscena davvero pazzesco, c’è poco da dire. Anche perché, attualmente, Taylor è abituata a parlare dinanzi a milioni di persone e sembra essere davvero disinvolta. È proprio vero che nella vita si cambia.