Karina Cascella è una delle opinioniste fisse dei programmi di Barbara D’urso. Sempre molto schietta e sincera, l’ex compagna di Salvatore Angelucci è una donna senza peli sulla lingua, per questo motivo è sempre presente in tv, a dire quello che pensa su diversi argomenti, in particolare di gossip. Tante, infatti, le liti che la vedono talvolta protagonista, in tv come sui social, altro ‘luogo’ che Karina utilizza per esprimere apertamente le sue opinioni. Ma non è tutto. La Cascella, infatti, è anche una bellissima donna e lo mostra senza problemi anche su Instagram, dove spesso mostra le sue forme esplosive e il suo corpo mozzafiato, lasciando a bocca aperta i suoi tantissimi fan. Lo ha fatto anche poco fa, quando ha mostrato ai followers il suo look mozzafiato: scollatura profonda e spacco vertiginoso per Karina, le foto hanno mandato Instagram in tilt.

Karina Cascella sa sempre come far impazzire i suoi fan. La bella opinionista ha un corpo a dir poco mozzafiato e lo mostra spesso e volentieri sui social, mandando in tilt i suoi sostenitori. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa, quando ha mostrato su Instagram il look per Pomeriggio 5 in anteprima. Un abito nero attillato, tutto abbottonato sul davanti, con la scollatura profonda, che mette in evidenza il suo decolleté a dir poco esplosivo, e un vertiginoso spacco sulla coscia. Particolarità del suo look, gli stivali bianchi dal tacco a spillo, alti e aderenti sulla coscia. Un outfit davvero da urlo, non per tutte. KArina, con le sue curve e la sua sensualità, lo ha valorizzato, e le sue foti hanno mandato in delirio i fan.