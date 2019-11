Serena Enardu è stata duramente presa di mira su Instagram: quella frase scritta a corredo di una sua fotografia non è affatto piaciuta ai suoi fan.

Da quando è terminata la sua esperienza televisiva a Temptation Island Vip, la ‘vita’ di Serena Enardu è completamente cambiata. È proprio durante il suo viaggio nei sentimenti sull’isola delle tentazioni che l’ex tronista di Uomini e Donne si è resa conto di non provare più quel forte sentimento per il suo fidanzato Pago. È proprio per questo motivo che, durante il falò avvenuto dopo i 21 giorni canonici previsti dal programma, la bella sarda ha deciso di lasciarlo. Da quel momento, quindi, non perde occasione di poter condividere il suo stato d’animo con i suoi followers. Lasciandosi andare, tra l’altro, a confessioni o ad osservazioni che non passano assolutamente inosservati. L’ultima risale a qualche ore fa. Ed è proprio per questo motivo che è stata duramente presa di mira. Ecco cosa è successo.

Serena Enardu presa di mira su Instagram: la frase che non è piaciuta ai fan

Dopo un rilassante pomeriggio dal parrucchiere insieme a sua madre, Serena Enardu è ritornata a pubblicare sui social. Pochissime ore fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un messaggio sul suo canale Instagram. Che, in un batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. Come anche le altre volte, è vero. Eppure, questa volta l’ex concorrente di Temptation Island Vip è stata duramente presa di mira. Ecco cosa è successo:

Da come si può chiaramente vedere, Serena scrive questo commento ‘ironico’ in occasione del Black Friday. Ecco. Stando ad alcuni messaggi apparsi a corredo dello scatto, sembrerebbe che proprio questa frase non sia affatto piaciuta:

Ecco. Sono proprio questi alcuni commenti che sono apparsi appena pubblicata la foto in questione su Instagram. In fondo, si chiaramente la vena ironica di Serena, no?