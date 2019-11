Morgan contro Gigi D’Alessio: è successo poco prima di “20 anni che siamo italiani”

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di “20 anni che siamo italiani”, Morgan lancia una frecciatina a Gigi D’Alessio

Marco Castoldi, in arte Morgan, ieri sera è stato ospite di Adrian, lo spettacolo condotto da Adriano Celentano. Il cantautore ha emozionato il pubblico quando ha parlato della scomparsa del padre. Morgan sarà ospite stasera anche nel nuovo programma di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, “20 anni che siamo italiani“. A poche ore dalla messa in onda della prima puntata, però, Marco Castoldi manda un dura frecciatina al collega D’Alessio.

Morgan, frecciatina a Gigi D’Alessio

Ieri sera, durante la puntata di Adrian, Morgan ha lanciato una dura frecciatina a Gigi D’Alessio. Il cantautore ha esclamato: “Il programma che avresti dovuto fare tu in Rai lo fa Gigi D’Alessio“. Il riferimento ovviamente è a “20 anni che siamo italiani“, il nuovo show condotto dal cantautore napoletano e da Vanessa Incontrada. Ciò che sorprende, però, è che Marco Castoldi sarà ospite nella prima puntata del nuovo programma Rai. La puntata ovviamente è stata già registrata. Dopo le parole dell’ex coach di X Factor, un utente ha commentato su Twitter: “Morgan sputa nel piatto dove ha mangiato“. Chissà come prenderà la frecciatina il cantante napoletano, che in varie occasioni aveva già litigato con Morgan durante l’ultima edizione di The voice of Italy. Il cantautore napoletano, però, ha voluto puntare su di lui per la prima puntata di “20 anni che siamo italiani“, offrendogli anche un aiuto visto che non sta passando un bel periodo. Morgan infatti, oltre a diventare padre per la terza volta, è stato sfrattato di casa. Al momento, D’Alessio non ha commentato le parole del collega sui social, anzi, l’ha taggato in una stories.

Questa sera la sua esibizione nel programma di Rai Uno farà sicuramente discutere e sui social network arriveranno nuovi messaggi per lui.