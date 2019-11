Uomini e Donne, Alessandro Basciano: sapete che lavoro fa il corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche?

È uno dei protagonisti più amati di questa stagione di Uomini e Donne. Parliamo di Alessandro Basciano, corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche. Sin dalle prime puntate, Alessandro ha colpito la romana con la sua innegabile bellezza (e il suo fisico mozzafiato!). Ma, tra di loro, c’è Daniele Schiavon, l’altro corteggiatore. E, stando alle anticipazioni del Trono Classico, pare che sarà proprio quest’ultimo a spuntarla, in una scelta a sorpresa di Giulia. Ma conosciamo meglio il biondo Alessandro: sapete che lavoro fa? Ve lo sveliamo noi.

Uomini e Donne, Alessandro Basciano: tutto sul corteggiatore di Giulia Quattrociocche

Alessandro è senza dubbio uno dei corteggiatori più amati di questa stagione del Trono Classico. Bello ma, soprattutto, educato, Alessandro ha colpito tutti con i suoi modi di fare garbati e mai fuori le righe. Ma, ammettiamolo, Giulia, sin dalle prime esterne, è stata letteralmente folgorata dalla sua bellezza. Ma conosciamo meglio il bel trentenne, che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Proprio così, perché sin da piccolo Alessandro ama le automobili e, da circa dieci anni, gestisce un autosalone di macchine di lusso e autolavaggio. Come spesso è emerso in trasmissione, Alessandro è padre. Il piccolo è nato dalla relazione con la sua precedente compagna, Clementina Deriu, con cui è stato per 5 anni. Alessandro è molto attivo anche sui social, in particolare su Instagram , dove il suo profilo ha quasi 70 mila followers. Ecco una foto pubblicata proprio da Alessandro sui social:

Eh si, un bel vedere. E, a quanto pare, c’è la possibilità di continuare a vederlo in tv. Nelle anticipazioni del Trono Classico, dopo la scelta di Giulia, pare che Maria stia pensando a dare il trono proprio ad Alessandro. Sarà davvero così? Stay tuned!